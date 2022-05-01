"ثمن تدفعه موسكو".. أوكرانيا تتعمد "الغموض" بشأن الهجمات داخل روسيا

2022/05/01 | 09:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأول من أبريل الماضي، اشتعلت النيران في أحد مستودعات الوقود في "بيلغورود" داخل روسيا، بعد لحظات من التقاط فيديو يظهر صواريخ أطلقتها مروحيات مجهولة تحلق على ارتفاع منخفض، على بعد حوالي 15 ميلاً من الحدود الأوكرانية.

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