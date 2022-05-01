2022/05/01 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت مديرية شرطة نفط الجنوب، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة خرق أحد الأنابيب النفطية في ميسان.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "مفارز الفوج الحادي عشر التابع إلى شرطة نفط الجنوب تمكنت من إحباط محاولة خرق لأحد الأنابيب النفطية في قضاء قلعة صالح التابع لمحافظة ميسان".

واضافت انه "تم الكشف المبكر عن المحاولة للخرق بعدما قامت تلك العصابة بمد أنبوب مطاطي محاولة خرق الأنبوب وربطه بدار مهجورة"، مشيرة الى ان "القوة تمكنت من ضبط عجلة صهريج تابعة للعصابة في محل الحادث".

وبينت انه "تم ضبط الموجودات بالتنسيق مع الفرق الفنية التابعة لوزارة النفط لرفع التجاوز، مع فتح تحقيق مفصل بالحادث في أحد مراكز شرطة النفط".

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