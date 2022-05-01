2022/05/01 | 09:25 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط ترصد 350 مليون دينار لشراء مواد لصالح مركز الناصرية للقلب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/01 | 09:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط ترصد 350 مليون دينار لشراء مواد لصالح مركز الناصرية للقلب) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط ترصد 350 مليون دينار لشراء مواد لصالح مركز الناصرية للقلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).