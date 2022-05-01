ألمانيا تعرب عن دعمها لفرض حظر على واردات النفط الروسية

2022/05/01 | 09:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت ألمانيا دعمها لخطة فرض حظر على واردات النفط من روسيا وذلك في إطار حزمة جديدة سادسة من العقوبات ضد موسكو.وحسب وكالة الأنباء الألمانية “DPA” فإن الخطوة الألمانية تجعل السعي الأوروبي لتقليص اعتماده على موارد الطاقة الروسية أكثر احتمالا، ورجحت أن يكون سبب التغيير الحاد في موقف برلين هو نجاحها في العثور […]

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