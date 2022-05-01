أخلاقيات التقدم - محمد فُتوح

2022/05/01 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح ---------------------------لقد جرت العادة ، على أن نطلق مصطلح " الأخلاقيات " ، مرتبطاً بالمهن ، التى يقوم بها الإنسان فى كافة مجالات الحياة .نقول مثلاً أخلاقيات الصحافة ..



أخلاقيات المحاماة ..



أخلاقيات البحث العلمى ..



أخلاقيات مهنة الطب ..



أخلاقيات مهنة التدريس ..أخلاقيات مهنة التجارة ..



وغيرها من الممارسات المهنية .وفى أى مجال ، نتطرق إليه ، فإن مصطلح " الأخلاقيات " ، يشير إلى مجموعة ......





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