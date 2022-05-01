الأسد يصدر عفوا عاما عن

2022/05/01 | 09:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ الـ30 من أبريل/ نيسان 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

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