البلداوي يحذر من فشل ادارة الدولة عن طريق استخدام المال وبيع المناصب

2022/05/01 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، من ظاهرة بيع المناصب واستخدام المال من اجل هذا الغرض، لافتا الى ان ادارة الدولة ستكون فاشلة بسبب عدم وضع الشخص المناسب في المكان الصحيح له.وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “اعطاء المناصب او تقاسمها او محاولات جذب الاخر، تمثل ظاهرة غير ايجابية اذا ينبغي ادارة […]

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