بعيدهم العالمي.. الحكيم يدعو لتطبيق قانونين لحفظ حقوق العمال بالعراق

2022/05/01 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة، عمار الحكيم، اليوم الأحد، الى تطبيق قانوني العمل والتقاعد والضمان الإجتماعي لحفظ حقوق العمال في العراق.

وقال الحكيم، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "في الأول من آيار نشارك الطبقة العمالية في العراق والعالم عيدها وسط آمال وطموحات بتشريعات وقوانين تنصفها وتعوضها مراحل الجد والمثابرة ومشوار كسب لقمة العيش الكريم".

وأضاف: "ندعو الجهات ذات العلاقة إلى تطبيق قانوني العمل والتقاعد والضمان الإجتماعي في العراق لحفظ حقوق هذه الطبقة الكادحة وتنظيم علاقتها بارباب العمل إنصافا لها وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة".

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