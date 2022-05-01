صراع إنجليزي قوي على ضم ديبالا

2022/05/01 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد تقرير صحفي أمريكي، اليوم السبت، انضمام 4 فرق إنجليزية لسباق التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس.

وينتهي عقد ديبالا (28 عامًا) مع البيانكونيري، بنهاية الموسم الجاري، وقد أعلن يوفنتوس بالفعل رحيله في الصيف لعدم التوصل لاتفاق حول التجديد.

وبحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن آرسنال ونيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وتوتنهام حريصون جميعًا على التعاقد مع ديبالا في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل.

وأضاف، أن إنتر ميلان أيضًا من أكثر الفرق اهتمامًا بالحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني.

وأشار التقرير، إلى أن مانشستر يونايتد بدأ محادثاته بالفعل مع ممثلي ديبالا، من أجل معرفة موقفه من الانتقال للعب في أولد ترافورد.

كان توتنهام قريبًا من ضم ديبالا في صيف 2019، إلا أن اللاعب فضل الاستمرار في صفوف يوفنتوس.

وخاض ديبالا 288 مباراة حتى الآن بقميص يوفنتوس، ونجح في تسجيل 114 هدفًا، وقدم 48 تمريرة حاسمة.

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