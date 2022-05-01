إحباط محاولة خرق لأحد الأنابيب النفطية في ميسان

2022/05/01 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أعلنت مديرية شرطة نفط الجنوب، اليوم الأحد، احباط محاولة خرق لأحد الأنابيب النفطية في ميسان.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز الفوج الحادي عشر التابع إلى مديرية شرطة نفط الجنوب تمكنت من إحباط محاولة خرق لأحد الأنابيب النفطية في قضاء قلعة صالح التابع لمحافظة ميسان".

وأضاف البيان: "حيث تم الكشف المبكر عن المحاولة للخرق بعدما قامت تلك العصابة بمد أنبوب مطاطي محاولة خرق الأنبوب وربطه بدار مهجورة، كذلك تمكنت القوة من ضبط عجلة "صهريج" تابعة للعصابة في محل الحادث".

واكد، انه "تم ضبط الموجودات التنسيق مع الفرق الفنية التابعة لوزارة النفط وحضورهم لرفع التجاوز وفتح تحقيق مفصل بالحادث في أحد مراكز شرطة النفط".

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