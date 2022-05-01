عمران خان يبرر

2022/05/01 | 10:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إهانة رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في السعودية، قال رئيس الوزراء السابق، عمران خان، إنه تم فرض مجموعة من "المحتالين" على باكستان، وبالتالي فإن ما حدث في المسجد النبوي كان نتيجة أفعالهم.

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