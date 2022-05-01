مقاتلات الناتو تهرع لاعتراض طائرات حربية روسية.. هل باتت المواجهة أخطر؟

2022/05/01 | 10:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد بيان نشرته القيادة الجوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أن مقاتلات الحلف المتمركزة في منطقتي البلطيق والبحر الأسود سارعت "عدة مرات خلال الأيام الأربعة الماضية" لتعقب واعتراض الطائرات الروسية بالقرب من المجال الجوي للحلف، يأتي ذلك وسط مخاوف من تطور المواجهة.تقرير مراسلة شبكة CNN، الزميلة باربرا ستار.

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