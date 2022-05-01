2022/05/01 | 10:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي: في يوم العمال العالمي نشحذ الهمم لاجل معركة البناء المستمرة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 10:15

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