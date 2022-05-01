راموس يهنّئ ريال مدريد باللقب 35

2022/05/01 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

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نشر النجم الاسباني، سيرجيو راموس، تغريدة عبر حسابه في تويتر، هنّأ فيها فريقه السابق ريال مدريد، بتحقيق لقب الدوري الاسباني لموسم 2021-2022.واستطاع ريال مدريد أن يحسم اللقب بشكل رسمي، بعد فوز على حساب اسبانيول بنتيجة 4-0.وكتب راموس، الذي يلعب هذا الموسم مع باريس سان جيرمان: "نهانينا ريال مدريد على تحقيق اللقب الـ35 لليغا".

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