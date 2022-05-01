2022/05/01 | 10:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه عقد اجتماعا مع رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في كييف، ونشر مقطعا مصورا لزيارتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("زيارة غير معلنة".. رئيسة مجلس النواب الأميركي تلتقي زيلينسكي في كييف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("زيارة غير معلنة".. رئيسة مجلس النواب الأميركي تلتقي زيلينسكي في كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).