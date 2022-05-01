طقس العراق خلال ايام عيد الفطر

2022/05/01 | 10:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد خلال أيام عيد الفطر ، فيما توقعت تصاعد غبار وارتفاع في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة، تلقته “ايرث نيوز” أن “طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحوا وفي بعض الاماكن مغبر ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما سيكون صحوا […]

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