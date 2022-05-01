علي الدميني وريح المتنبي - حسن مدن

2022/05/01 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن الدميني وريح المتنبيفي الحفل التأبيني الذي أقامه المنبر التّقدمي في أربعينية الأديب المناضل عبدالله علي خليفة، في العام 2014، وقف علي الدميني على المنصّة مرتجلاً كلمة في وداع الفقيد، حيّا فيها مناقبه، منجزه الأدبي والفكري والصحفي، ودوره الكفاحي في تبني قضايا شعبه والذود عنها، وحيّا المنبر التّقدمي على دوره الوطني وحضوره السياسي، وحيّا البحرين بالكثير من الإعتزاز، هو الذي ربطته بناسها، وبأرضها علاق ......





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