كيف يتضافر النظام الأبوي والرأسمالية لاضطهاد النساء؟ - دنيز كومان

2022/05/01 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دنيز_كومان النظام الأبوي (البطريركي)يعود اضطهادُ النساء إلى عصور قديمة جدا، فهو سابقٌ للرأسمالية التي تمثل هي أيضا نظامَ اضطهادٍ لكن أشمل.



يُطلق اسم النظام الابوي (البطريركي) على الاضطهاد الذي تتعرض له النساءُ من قبل الرجال بما هن نساء.



ويعيد هذا الاضطهاد انتاجَ نفسه بكيفيات متعددة متجاوزةٍ للجانب الاقتصادي حصرا: عبر اللغة، والنسب، والصور النمطية، والديانات، والثقافة… ويتخذ هذا الاضطهاد أشكالا بالغ ......





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