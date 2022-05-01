الجبهة الاجتماعية المغربية كاداة لتوحيد النضالات الشعبية - معاد الجحري

2022/05/01 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#معاد_الجحري الجبهة الاجتماعية المغربية كاداة لتوحيد النضالات الشعبية*أولا: ما هي دواعي تأسيس الجبهة الاجتماعية المغربية؟تأسست الجبهة الاجتماعية المغربية في 28 دجنبر 2019 من طرف عدد هام من الهيآت الديمقراطية منها المكونات الثلاث لفيدرالية اليسار الديمقراطي آنذاك والنهج الديمقراطي والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للتعليم/ت.د وحركات اجتماعية مث ......





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