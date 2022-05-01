صحة كربلاء تعلن عن أعداد المُلَقحين بلقاح كُورونا في المُحافظة

2022/05/01 | 10:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضد فيروس كُورونا في المُحافظة وصل إلى ( 144، 322 ) مُواطناً ومُواطنة.

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