العتبة العباسية توزع وجبة ثانية من الكراسي الالية بين جرحى القوات الأمنية

2022/05/01 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت العتبة العباسية المقدسة، الأحد، عن توزيع وجبة ثانية من “كراسي آلية” لجرحى القوات الأمنية في وزارة الداخلية أهدتها مستشفى الكفيل بتوجيه من وكيل المرجعية العليا سماحة السيد أحمد الصافي.وقال المدير العام لمستشفى الكفيل جاسم الإبراهيمي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، “باشرنا بتوزيع الوجبة الثانية من الكراسي الآلية المتحركة لعددٍ من جرحى القوات […]

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