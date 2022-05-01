الكاظمي في عيد العمال: نشحذ الهمم لأجل معركة البناء المستمرة

2022/05/01 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الأحد، أن الأول من أيار مناسبة

لنحيي الأيادي العاملة.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر

تابعتها وكالة نون الخبرية، "الأول من

أيار مناسبة لنحيي الأيادي العامل

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