الصحة تعد خطة طوارئ طبية خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر

2022/05/01 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلت وزارة الصحة، البوم الاحد خطة طوارئ طبية خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقالت الورارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الخطة شملت كافة دوائر الصحة في بغداد والمحافظات وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الامنية والوزارات والجهات ذات العلاقة.

وأكدت الوزارة ان "خطتها هذا العام تضمنت تهيئة ومرابطة سيارات الاسعاف وتوزيعها في التقاطعات والاماكن الدينية والمتنزهات وقيام مصرف الدم بتأمين رصيد كافي من الدم ومشتقاته في مصارف الدم في بغداد والمحافظات , كما سيقوم قسم طب الطوارئ بزيارات ميدانية الى ردهات الطوارئ لمتابعة تقديم الخدمات العلاجية وتجهيز الردهات بالادوية الطبية المنقذة للحياة".

واضافت "سيكون دور الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بتلبية جميع الاحتياجات لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات من الادوية والمستلزمات الطبية , اضافة الى دوائر الصحة العامة اتباع تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة بخصوص كوفيد 19 ".

واشارت الى "قيام شعب الرقابة الصحية في بغداد والمحافظات بمتابعة الاجراءات الوقائية للحد من انتقال الامراض الانتقالية ومراقبة محلات تقديم الاطعمة والمؤكلات والمشروبات والباعة المتجولين وزيارة معامل تعبئة المياه والمشروبات الغازية والثلج وقياس نسبة الكلور والتنسيق مع الجهات البلدية لرفع النفايات وبصورة مستمرة".

واوضحت ان "الجهود المبذولة من قبل مركز السموم في دائرة مدينة الطب حيث يقوم المركز بتهيئة فريق طبي لمواجهة حالات التسمم ان حدثت لا سامح الله خلال عيد الفطر المبارك في بغداد والمحافظات".

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