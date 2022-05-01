توجيه من أمين بغداد يخص إكساء الشوارع خلال أيام العيد

2022/05/01 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اصدر أمين بغداد علاء معن، اليوم الاحد، يخص إكساء الشوارع خلال أيام العيد.

وذكرت امانة بغداد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان " معن وجه بمضاعفة العمل في مشاريع التطوير والاكساء لشوارع واحياء جانبي الكرخ والرصافة ضمن حملة الاكساء الكبرى خلال عطلة العيد".

واضافت ان "امين بغداد اطلع في جولة ميدانية له على اعمال اكساء وتطوير محلة ٨٨٧ حي الاطباء والخارجية التي تتضمن اعمال اكساء طبقة نهائية بالاسفلت ل٦١ زقاقاً تم اكمال (٤٠) زقاقاً منها والمتبقي جاري العمل على اكمالها خلال الايام القادمة ".

واضافت ان " امين بغداد وجه خلال متابعته اعمال اكساء حي الاطباء بتطوير الشارع الخدمي للمحلة وكذلك وجه بلدية الرشيد بضرورة الحفاظ على الارصفة وعدم السماح بالتجاوزات ودعوة الاهالي للتعاون واحترام الرصيف وفسح المجال للسابلة ".

وذكرت ان " حملة الاكساء الكبرى ضمن رؤية نهضة بغداد مستمرة في جانبي الكرخ والرصافة وفي جميع قواطع الدوائر البلدية والعمل متصاعد وسيستمر طوال فترة عطلة عيد الفطر المبارك واستغلال نوبات العمل المسائية والنهارية لانجازها وضمن المواصفات الفنية العالية وباشراف شركة ابن رشد كجهة فاحصة ومدققة ".

وبينت ان " معن اطلع ايضاً على اعمال اكساء وتطوير شارع النادي الترفيهي في اليرموك ويتضمن الاكساء لجانبيه واعادة تصميم الجزرات الوسطية والارصفة لانشاء تخصرات كمواقف للسيارات لمعالجة الزخم المروري فيه ".

واشارت الى ان " امين بغداد تابع ميدانياً ايضاً اعمال اكساء وتطوير شارع صفي الدين الحلي للمقطع الاخير نهاية مدينة الصدر قرب منطقة الحميدية بطول ١،٥ كم ويتضمن استحداث جزرة وسطية للطريق ونصب اعمدة الانارة الحديثة بالتعاون مع وزارة الكهرباء وكذلك يتضمن استحداث شارع يربطه مروراً بشارع السدة خلف منطقة كسرة وعطش الذي سيسهم بشكل كبير في تخفيف الزخم المروري ".

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