القانونية النيابية تكشف عن اجراءات

2022/05/01 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، عن إجراءات اجراءات صارمة ستتخذ بحق النواب المتغيبين بعد عطلة عيد الفطر.

وقال عضو اللجنة يوسف السبعاوي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "مجلس النواب سوف يتخذ اجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين بعد العيد، حيث انه لم يحدد الى الان موعد انعقاد الجلسة، الا انها ستعقد بعد عطلة عيد الفطر".

وأضاف انه "فيما يخص تحالف انقاذ وطن فإنه متماسك حتى هذه اللحظة، وان الاشاعات التي تتحدث عن ان تحالف انقاذ وطن يتعرض لتفكك، غير صحيح، ولا يزال التحالف متماسكاً".

هذا ويتخوف العراقيون من استمرار حالة الانسداد السياسي، التي تعطل تشكيل مؤسسات الدولة، التي يقع على عاتقها النهوض بالبلاد، التي تعاني من اضطرابات أمنية واقتصادية وسياسية.

ويشار الى أن بعض السياسيين من الإطار التنسيقي، أكدوا أن الحوارات مع باقي الاطراف السياسية ولاسيما التيار الصدري ستسفر عن مستجدات بعد عطلة عيد الفطر، لكن التيار الصدري نفى عقد اي اجتماع مع الاطار التنسيقي قريبا، مؤكداً على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

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