إليسا تهاجم رجل دين بعد تصريح

2022/05/01 | 11:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت الفنان اللبنانية، إليسا، على مقطع فيديو متداول لرجل دين ينتقد مظاهر البنات على شاطئ منطقة جونية المعروف بلبنان رابطا ذلك بالانتخابات النيابية التي ستشهدها البلاد قريبا.

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