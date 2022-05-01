ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات

2022/05/01 | 11:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

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