2022/05/01 | 11:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه امين بغداد المعمار علاء معن، اليوم

الأحد، بمضاعفة العمل في مشاريع

التطوير والاكساء لشوارع واحياء جانبي

الكرخ والرصافة ضمن حملة الاكساء

الكبرى خلال عطلة العيد.

وذكر بيان للأمانة وتلقته وكالة نون

ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين بغداد يوجه بمضاعفة حملات الإكساء في شوارع العاصمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين بغداد يوجه بمضاعفة حملات الإكساء في شوارع العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).