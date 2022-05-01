وسائل التواصل العراقيَّة

2022/05/01 | 11:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد الخالق حسن

لم يكن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي

حدثاً مؤثراً على مستوى التحول

التكنولوجي فحسب، بل إن ظهورها أحدث

انتقالة إنسانية هائلة أسهمت في تغير

الكثير من المفاهيم، وساعدت على تقريب

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