بعيدهم العالمي.. 500 الف عامل بلا ضمان في ذي قار

2022/05/01 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت نقابة العمال فرع ذي قار وبالتزامن مع عيد العمال العالمي، اليوم الاحد، عن وجود نصف مليون عامل في المحافظة بلاضمان اجتماعي.

وقال رئيس فرع النقابة هاشم عبيد العبادي في تصريح لـ( بغداد اليوم)، ان " العمال في اغلب دول العالم لديهم حقوق واضحة ويتمتعون بضمان اجتماعي يحدد وفق القانون ".

واضاف : " اما في العراق وبالرغم من ان هنالك قانون اعده مجلس النواب يتلخص باستقطاع مبلغ 60 الف دينار شهريًا من كل عامل لاجل ضمان راتب تقاعدي له ، الا ان ذلك لم يفعل بشكل حقيقي".

وتابع العبادي" لدينا مثلا في محافظة ذي قار نصف مليون عامل بدون ضمان اجتماعي ، فاغلبهم لم يقم ارباب العمل بدفع هذه المبالغ ، يضاف الى ذلك فلم يتم تطبيق القرار الحكومي بان يكون اقل آجر يتلقاه العامل هو 350 الف ، فإنك تجد ان بعض العمال يتقاضى اقل بكثير من هذا المبلغ وبدون إي حقوق ".

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