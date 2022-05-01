2022/05/01 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلنت محافظة كركوك، اليوم الاحد، عن تسجيل اصابة بمرض الحمى النزفية.

وقال مصدر مطلع في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن محافظة كركوك سجلت اول اصابة بمرض الحمى النزفية".

هذا وكانت الحكومة المحلية في محافظة كركوك، قد اتخذت في وقت سابق جملة إجراءات لمنع تفشي الفيروس.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحافظة مروان العاني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه بتاريخ 27 نيسان 2022، إن "محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري بحث مع عدد من المسؤولين جهود الوقاية من الحمى النزفية، والاجراءات الواجب اتخاذها مع جهود الحد من المظاهر غير الحضارية التي تشوه صورة المدينة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تسجل أول إصابة بالحمى النزفية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تسجل أول إصابة بالحمى النزفية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).