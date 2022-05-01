الموقع الذي ألهم قصة داركولا يبحث عن مصاصي دماء.. لماذا؟

2022/05/01 | 11:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل لديك ملابس سوداء وعباءة وأنياب؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن "ويتبي آبي"، أي أطلال كنيسة الدير التي ساعدت في إلهام رواية "دراكولا" لبرام ستوكر، تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر تجمع لمصاصي الدماء في مكان واحد.هل سنراك هناك؟

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