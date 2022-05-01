نائب سابق: لا خيار امام القوى السياسية غير الجلوس والتفاهم لمعالجة الانسداد

2022/05/01 | 11:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى النائب السابق، حسن فدعم، اليوم الاحد، عدم وجود خيار أمام القوى السياسية غير الجلوس والتفاهم لمعالجة حالة الانسداد السياسي المستمرة.وقال فدعم لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعد تأخر تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جمهورية و وصول العملية السياسية الى حالة من الانسداد والجمود اعتقد انه بات امام القوى السياسية لا خيار غير الجلوس […]

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