دراسة تتوصل الى معرفة سبب بلوغ يوم كوكب الزهرة أطول من عام

2022/05/01 | 11:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..توصلت دراسة جديدة إلى أن الغلاف الجوي الكثيف والعاصف لكوكب الزهرة هو السبب في أن اليوم على هذا الكوكب الحارق أطول من عام.والزهرة عالم غريب وغير مضياف، وهو بحجم الأرض، ويدور حول الشمس في نحو ثلثي المسافة بين كوكبنا والنجم.ويحيط بالكوكب غلاف جوي كثيف وسام من ثاني أكسيد الكربون […]

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