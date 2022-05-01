الكاظمي يتلقى تهنئة من الرئيس المصري بمناسبة حلول عيد الفطر

2022/05/01 | 11:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الكاظمي تلقى، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، قدم خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعبّر عن تمنياته للشعب العراقي بالمزيد من التقدم والازدهار".

وقدم الكاظمي، شكره للرئيس المصري على الاتصال، وبادله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا عودته على الشعب المصري باليمن والبركات ودوام الرفعة والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات.

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