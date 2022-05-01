السيسي يهنئ الكاظمي بعيد الفطر

2022/05/01 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، التهنئة الرئيس المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، قدم خلاله التهاني إلى سيادته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعبّر عن تمنياته للشعب العراقي بالمزيد من التقدم والازدهار".

وأضاف ان "الكاظمي شكر الرئيس المصري على الاتصال، وبادله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك"، داعياً الله العلي القدير أن "يعيده على الشعب المصري باليمن والبركات ودوام الرفعة والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات".

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