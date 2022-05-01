فيديو يوثق لحظة اندلاع عراك عنيف خلال مباراة كرة سلة

2022/05/01 | 12:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو لحظة اندلاع عراك عنيف خلال مباراة كرة سلة في مجمع "The Courts" الرياضي في مدينة نورثغلين بولاية كولورادو الأمريكية، ولم يقتصر العراك على اللاعبين إذ تدخل بعض أولياء الأمور في الشجار الأمر الذي أدى الى الطلب منهم للمثول أمام القضاء بسبب السلوك غير المنضبط في العراك الذي شاهده عشرات الأطفال.

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