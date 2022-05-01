المصالحة مع الدواعش.. المغرب يتخذ خطوات لتأهيل مقاتلين متشددين

2022/05/01 | 12:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كمقاتل سابق لصالح تنظيم "داعش"، كان غادر وطنه المغرب للانضمام إلى ما شعر أنه قتال مقدس، "جهاد" في سوريا، يقول محسن إنه رأى كل أهوال الحرب، في تجربة وصفها بأنها "مرعبة".

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