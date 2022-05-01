2022/05/01 | 12:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرض الحمى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك تسجل أول حالة إصابة بالحمى النزفية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك تسجل أول حالة إصابة بالحمى النزفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).