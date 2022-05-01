شذرات في رسم خواطر في الثقافة السياسية ، كتبناها على ورق دفتر خلال مراحل متفرقة . - سعيد الوجاني

2022/05/01 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني شذرات في رسم خواطر في الثقافة السياسية ، كتبناها على ورق دفتر خلال مراحل متفرقة – تستحق قراءة تحليلية عميقة – " قل كلمتك وامشي "1 ) قصيدة شعرية في الشعر الملتزم .



الخليفة عثمان بن عفان العصري ، يتقيأ الدولار، واليورو تخمة ، والناس تتصبب عرقا بشدة الفقر الجوع .عجبت للكُفْر أبو الكفار كيف يحكم في الفقراء .وأنا استحيي واتصبب عرقا ، حين ألمح عين الوزير ابن هذاك ، تأكل ساق جاري ......





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