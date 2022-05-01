الــبــشــر .. أجــمــل هــدايـــا الــعــيــد - أحمد الخميسي

2022/05/01 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي كل سنة وأنتم طيبون، ومصر بخير.



العيد 2022، وفيه تصحو في ذاكرتي عمتي فتحية الخميسي، أول من نفحني جنيها كاملا في العيد عام 1960، وكان الجنيه ثروة ضخمة، ظللت يومين أتدبر فيم أنفقه.



وكانت عمتي هذه ممتلئة، لكنها إذا نهضت لترقص لنا وحدنا رأيت فراشة خفيفة تحرك ذراعيها في الهواء، وإذا غنت ينقلب صوتها الحاد إلى وتر حساس وتغشى الدموع عينيها من التأثر والرقة.



كانت الفلوس، والملابس الجديدة هدايا مفرحة، لكن مع ......





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