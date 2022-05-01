مطالبات بأحتساب 3 نقاط للشرطة

2022/05/01 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - علي الخرساننقل مدير المكتب الإعلامي لنادي الشرطة الرياضي حسين الخرسان، عن مدرب فريق الناشئين بكرة القدم علي محمد ، مطالبته باحتساب نقاط مباراة فريقه أمام الصناعة في افتتاح الجولة الأولى لدوري الناشئين العراقي لمصلحة فريقه بعد رفض حكم المباراة ومشرفها إقامتها .واضاف الخرسان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) ، اليوم الأحد ، إن " الفريقين حضرا في ملعب المباراة، لكن حكم المباراة ومشرفها رفضا اقامتها، لعدم وضوح خطوط ملعب الصناعة ؛ ما اجبرهما على إنهاء المباراة بعد انتظار لمدة 15 دقيقة، واطلاق صفّارة النهاية ".

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