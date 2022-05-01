كيف تتَحَوّل بثلاث خطوات من إرهابي إلى بريء ؟

2022/05/01 | 12:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمر الناصر

يقول محمد الماغوط "كل طبخة سياسية في

الشرق الأوسط تقوم بإعدادها أميركا،

وروسيا توقد تحتها وأوروبا تبردها

وإسرائيل تأكلها والعرب يغسلون

الصحون"، من يطلع ويمعن النظر بعروش

الأنظمة السي

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