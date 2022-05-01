2022/05/01 | 12:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عليكم ايجاد بديل عن الحلبوسي" .. ابو ريشة يوجه دعوة للقوى السياسية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("عليكم ايجاد بديل عن الحلبوسي" .. ابو ريشة يوجه دعوة للقوى السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).