الكشف عن حقيقة اقتحام الحشد للمياه الاقليمية الكويتية؟ - عاجل

واعتبر "ما حصل قرار روتيني تتخذه اي دولة من خلال ما لديها من ادوات ميدانية سواء اكانت قطعات تابعة للبحرية او التشكيلات الساندة لها".واضاف، ان" هناك تهويل ومحاولات للاصطياد بالماء العكر معتبرا تصريح احد الشخصيات في الكويت مؤخرا لاتمثل الدولة الكويتية وهي من تحاسبه ولايوجد اي تؤتر بينها وبين العراق".
وتابع، ان "الحشد الشعبي مؤسسة امنية رسمية تابعة للقيادة العامة لكن البعض يحاول ان يصور بان الحشد يتصرف بشكل فردي دون التنسيق مع العمليات المشتركة وهذا غير صحيح نافيا وجود اي استنفار وماحصل اجراء طبيعي خاضع ضمن مهام العمليات المشتركة في البصرة".
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