2022/05/01 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد كشف الخبير في شؤون الحشد الشعبي محمد البصري، اليوم الاحد، عن حقيقة استنفار الحشد الشعبي على الحدود العراقية – الكويتية.وقال البصري في حديث لـ( بغداد اليوم)،انه" لايوجد اي استنفار للحشد الشعبي على الحدود العراقية- الكويتية لكن حقيقة المشهد يمكن توضحيه بالاتي وفق المعلومات المتوفرة لدينا بانه قيادة العمليات المشتركة في البصرة نشرت بعض قطعات القوة البحرية للحشد الشعبي في المياه الاقليمية العراقية لضمان عدم عبور الصياديين العراقيين للمياه الاقليمية الكويتية وايضا عدم تجاوز القوات الحدود الكويتية للمياه الاقليمية العراقية ".

واعتبر "ما حصل قرار روتيني تتخذه اي دولة من خلال ما لديها من ادوات ميدانية سواء اكانت قطعات تابعة للبحرية او التشكيلات الساندة لها".واضاف، ان" هناك تهويل ومحاولات للاصطياد بالماء العكر معتبرا تصريح احد الشخصيات في الكويت مؤخرا لاتمثل الدولة الكويتية وهي من تحاسبه ولايوجد اي تؤتر بينها وبين العراق".

وتابع، ان "الحشد الشعبي مؤسسة امنية رسمية تابعة للقيادة العامة لكن البعض يحاول ان يصور بان الحشد يتصرف بشكل فردي دون التنسيق مع العمليات المشتركة وهذا غير صحيح نافيا وجود اي استنفار وماحصل اجراء طبيعي خاضع ضمن مهام العمليات المشتركة في البصرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن حقيقة اقتحام الحشد للمياه الاقليمية الكويتية؟ - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن حقيقة اقتحام الحشد للمياه الاقليمية الكويتية؟ - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).