2022/05/01 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمصرع مفوض في مرور كركوك في حادث سير في اطراف المدينة.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "سيارة المفوض اصطدمت في احدى السيارات ما ادى الى انقلابها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع مفوض بمرور كركوك في حادث سير باطراف المدينة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع مفوض بمرور كركوك في حادث سير باطراف المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).