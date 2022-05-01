"629 مليون دولار".. إيرادات شهرية قياسية لقناة السويس المصرية

2022/05/01 | 12:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، في بيان نشرته رويترز، الأحد، إن القناة حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها، عند 629 مليون دولار في أبريل الماضي.

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