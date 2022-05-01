بالحقائق..كتاب جديد يكشف كيفية استجابة إدارة ترامب لجائحة

2022/05/01 | 12:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منسقة فريق العمل المعني بالاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، الدكتورة ديبورا بيركس، في كتابها الجديد المنشور إن المشكلات المتعلقة بجمع البيانات، والصراعات الشخصية، داخل إدارة ترامب تضر بالاستجابة الأولية لوباء فيروس كورونا بأمريكا

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