تشكيل برشلونة لمواجهة مايوركا في الليجا

2022/05/01 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد يواجه برشلونة ضيفه مايوركا في الجولة الرابعة والثلاثين على ملعب “كامب نو” للدوري الإسباني “الليجا”.ويغيب عن برشلونة عدة لاعبين للإصابة وهم مارتن برايثوايت، أوسكار مينجويزا، للإصابة بكورونا، وصامويل أومتيتي، سيرجينيو ديست، ونيكو، وبيدري وسيرجي روبيرتو.تشكيل برشلونة المتوقع: حراسة المرمى: تير شتيجن، خط الدفاع: جوردي ألبا، إريك جارسيا، أراخو، داني ألفيس، خط […]

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