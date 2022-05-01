النزاهة تضبط حالات تزوير وعمليات شراء وهمية في مستشفى للأطفال في ذي قار

2022/05/01 | 12:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن قيامها بضبط حالات تزويرٍ وعمليَّات شراءٍ وهميَّةٍ في أحد مُستشفيات محافظة ذي قار، مُبيِّنةً أنَّ قيمة المبالغ التي تمَّ صرفها لشراء المواد الوهميَّة ناهزت ستمائةٍ وخمسين مليون دينارٍ.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنَّ “الفريق الميدانيَّ المُؤلَّف في المكتب؛ لمتابعة عمل دوائر الصحَّة […]

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